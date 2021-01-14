ازدحام على زراعي البحيرة لانقلاب سيارة نقل ثقيل | فيديو

شهد الطريق الزراعى، منذ قليل، إزدحاما شديدا في حركة السيارات الوافدة من الإسكندرية إتجاه البحيرة، أمام مركز أبو حمص، بسبب إنقلاب سيارة نقل ثقيل بدون مصابين.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل علي الطريق الزراعي أمام مدخل مركز أبو حمص، أسفر عنها إزدحام شديد في حركة السيارات الوافدة من الإسكندرية اتجاه محافظة البحيرة.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن انقلاب السيارة يمين الطريق بدون مصابين.





وتم رفع آثار الحادث وسحب الكثافة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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