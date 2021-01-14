فى عيد ميلادهما .. أسرار في حياة محمد نجم وإيناس مكى

تحل اليوم الخميس 14 يناير ذكرى ميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين ممن أثروا الشاشة بأعمالهم الفنية ، فيما يلي نرصد هؤلاء الفنانين.





محمد نجم





تحل اليوم 14 يناير ذكري ميلاد الفنان الراحل محمد نجم والذى قدم العديد من الاعمال المسرحية التي تركت بصمة في عقول المشاهدين .





وكانت وفاة الفنان محمد نجم قد أثارت جدلا واسعا حيث اتهمت اسرته الفنان احمد آدم بأنه السبب وراء وفاته.





وقال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن والده كان سببا فى اكتشاف مواهب فنية كثيرة ضمنهم: أحمد آدم الذي تجاوز في حق والده ووصفه بالفاشل.





أضاف شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضا حتى وافته المنية".





وأضاف نجم، أن "تجاوز أحمد آدم ضد والدي كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير".









صبري عبد المنعم





يحتفل اليوم الخميس الموافق 14 يناير عيد ميلاد الفنان صبري عبد المنعم وقد أكمل اليوم عامه الـ 73.





صبري عبد المنعم متزوج من ابنة عبد المنعم إبراهيم، ولديه ابنان وقد ركز على الدراما بشكل كبير وشارك في بطولة عدد من المسلسلات منها "سوق العصر ورأفت الهجان والشهد والدموع".





ويحرص عبد المنعم على التعاون مع الجيل الجديد من النجوم، حيث شارك في بطولة عدة أفلام منها "شد أجزاء وقلب الأسد وهرج ومرج والديلر وولاد العم".





ايناس مكى





تحتفل الفنانة إيناس مكى اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ 48، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن أدوارا فنية جيدة، وإن كانت هذه الأدوار ثانوية.

وقد تعاونت إيناس مكى مع شقيقها فى أول فيلم أخرجه "الحاسة السابعة"، لكن التعاون لم يتكرر.





كتمت حزنها عقب وفاة والدها في شهر أكتوبر الماضي، وقررت عدم المشاركة في دفنه بالإمارات العربية المتحدة، بسبب الخوف على العاملين بمسرحيتها "سحر الأحلام"؛ لأنهم من أصحاب الأجور اليومية، وقالت إن والدها علمها المسئولية والحفاظ على حقوق الناس وخصوصًا الفقراء؛ لذا كان لزامًا عليها عدم السفر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، واكتفت بالمشاركة الوجدانية مع أخواتها الثلاث، حتى لا تتوقف المسرحية ويتم تعطيل مصالح هؤلاء العاملين.





- قالت في برنامج "ميجا ستار"، إن أقرب شخصياتها لقلبها شخصية "هايدي" في فيلم "الحاسة السابعة"، موضحة أن مكي كمخرج كان يستطيع السيطرة عليها، واصفة إياه بمتعدد المواهب، والقادر على النجاح في كل شيء.





- صرحت بأن حواراتها مع شقيقها في غالبها عن الحيوانات والكلاب، ولا توجد أي خلافات بينهما.





قالت إن سبب عدم عملها في أفلام شقيقها هو عدم وجود شخصية مناسبة لها في أعماله، موضحة أنه حين احتاج إليها في فيلم "الحاسة السابعة" طلب منها ذلك.