التليفزيون المصري ينقل صلاة الجمعة من أسوان غدا

ينقل التلفزيون المصري وأثير موجات الإذاعة المصرية خطبة الجمعة غدا من رحاب مسجد الجامع بمدينه اسوان، بمحافظة اسوان.





ويتلو قرآن صلاة الجمعة الشيخ قطب الطويل ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف





و أعلنت أعلنت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة غدا، والتي ستكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".





ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وتابعت نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.





من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا الجمعة غدا 15/1/2021م بإذن الله تعالى.





وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي:





أولًا : مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه والتنفيذ:

1. العتيق – معصرة عرفة – مركز أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

2. عزبة شاكر- القاسمية – أطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3. الرحمة – قصر الباسل – إطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4. أبو بكر الصديق – عزبة عاشور – سنورس أول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف الإسماعيلية:

المسجد وعنوانه والتنفيذ:

5. الخلفاء الراشدين – أبو خليفة – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. الإيمان – ك 16- القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. الرحمة – ك 11 المنشار – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. المتقين – خط البحر – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. عباد الرحمن – البياضية – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف أسوان

المسجد وعنوانه والتنفيذ:

10. الهادي بالشلال – أسوان توسعة – جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف الجيزة

المسجد وعنوانه والتنفيذ:

11. روضة الوالدين بجزيرة محمد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف سوهاج

المسجد وعنوانه والتنفيذ:

12. الواحد الأحد- قرية أبو خرص – طهطا المحمودية- وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف بني سويف

المسجد وعنوانه والتنفيذ:

13. الحاج عيد – الميمون -الواسطى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. المختار – عزبة عوض عيان – ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. نجع عواد- كوم أبو خلاد – ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. السلام – عزبة الصعايدة مازورة سمسطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف



