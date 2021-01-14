مستشفى النجوم| إصابة بطلة مسلسل "ابنة السفير" بوعكة صحية وتدهور حالة سونجول أودين

تعرض عدد من نجوم الفن، لوعكات صحية وشهدت حالاتهم تطورًا لافتًا و في هذا التقرير، نرصد الحالة الصحية للنجوم خلال الساعات الماضية.





إصابة نجمة مسلسل ابنة السفير نسليهان أتاغول بوعكة صحية





أعلنت أسرة مسلسل "ابنة السفير" عن توقف التصوير لمدة أسبوع بسبب مرور بطلة العمل الممثلة التركية نسليهان اتاغول بوعكة صحية إثر إصابتها بـ مرض متلازمة المعدة.





ولوحظ أن نسليهان اتاغول خسرت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية بسبب ذلك المرض الذي يتطلب منها الحصول على الراحة.





وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ابنة السفير مفاجأة مدوية في الأحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من صديق حبيبها وزوجها السابق فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين.





ويواصل فريق مسلسل ابنة السفير تصوير المسلسل في مدينة موغلا التركية، حيث يتواجدون الآن لتصوير مشاهد في السجن والمحكمة.





تدهور الحالة الصحية لـ سونجول أودن بسبب فيروس كورونا





دخلت الفنانة التركية "سونجول أودن"، إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكانت نشرت الفنانة التركية "سونجول أودين"، الشهيرة في الوطن العربي بـ "نور التركية"، مجموعة من الصور الرومانسية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، التي تجمعها بزوجها احتفالًا بعيد ميلاده.





وكانت "سونجول أودين"، احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات في يوليو الماضي.





إصابة الناقدة حنان شومان بفيروس كورونا





أعلنت الناقدة السينمائية حنان شومان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما نعت المخرج الإذاعى الراحل شفيع شلبى، وصفوت الشريف.





وكتب حنان شومان "إصابتي بكورونا، ووفاة شفيع شلبي، وصفوت الشريف في ذات اليوم.. هذا يوم تاريخي رحمنا الله جميعا".





نجوى فؤاد





شهدت حالة الفنانة نجوى فؤاد تحسنا في صحتها بعد الحقن الذي خضعت له في ظهرها، نتيجة لشعورها ببعض الآلام في العمود الفقري، وأكدت أنها في منزلها، وليس في المستشفى، وأن حالتها في تحسن مستمر.





وكشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا كما أشيع فى الساعات القليلة الماضية.





وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "صدى البلد"، "أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح".





وأضافت نجوى "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير".





وأشارت نجوى إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.





علي حميدة





كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة، عن تطورات الحالة الصحية له بعد نقله إلى مستشفى معهد ناصر بقرار من وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وعلاجه على نفقة الدولة.





وقال عادل فى تصريح لـ "صدى البلد"، إنه تم نقل الفنان على حميدة إلى مستشفى معهد ناصر ويتم حاليا إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لتحديد المرض الخاص به وتطورات الحالة الصحية بعد أن دخل المستشفى أمس في محافظة مطروح.





وأضاف عادل أن حالة على حميدة حتى الآن غير مستقرة ونطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.