ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس العالم لليد.. سلوفينيا يكتسح كوريا الجنوبية 51-29

الخميس 14/يناير/2021 - 08:33 م
كوريا وسوليفينا
كوريا وسوليفينا
Advertisements
عمرو ابوبكر
اكتسح منتخب سلوفينيا نظيره الكوري بنتيجة ٥١-٢٩، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد.

حصل زارابيتش لاعب منتخب سلوفينيا على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد تقديمه لقاء مميز دفع فريقه للفوز بنتيجة ساحقة. 

تعرض لاعب منتخب كوريا الجنوبية الى اصابة قوية خلال مشاركته في المباراة. 

وتحتضن مصر بطولة كاس العالم لليد، رغم تفشي فيروس كورونا، وذلك للالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة. 

سقط لاعب كوريا على الأرض دون مشاركة مع أحد، ويبدو أن تعرض الى التواء قوي في الركبة، وتم نقله سريعاََ من أرض الملعب الى الخارج على ناقلة. 

وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

كما أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة انطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة لافتتاح كأس العالم لليد

كأس العالم لليد.. الرئيس السيسي يقف للسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية

فى حضور السيسي.. تامر حسني يحيي افتتاح كأس العالم لكرة اليد بأغنية جديدة

يحيى الدرع يسجل أول هدف لمنتخب مصر في افتتاحية كأس العالم لليد

15 دقيقة.. مصر تتقدم على تشيلي 8-5 في افتتاحية كأس العالم لليد

مصر تتقدم على تشيلي 18-11 في الشوط الأول من افتتاحية كأس العالم لليد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بايدن يتجاهل مكالمة هاتفية من أردوغان

خبرة دستورية عريقة.. رسالة من مجلس الشورى البحريني لرئيس البرلمان المصري

تقرير البرتغالي يفتح باب إعارة فتحي وبامبو وزيزو

الجزائر تهزم المغرب 24 / 23 فى قمة مثيرة بمونديال اليد

حقيقة تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لحادث سير

حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عمر الـ30 والأول في تاريخ السلطنة.. من هو ولي عهد عمان الجديد

علاج منزلي للقيء عند الأطفال

للرجال والسيدات .. الهرمونات تسبب 5 أمراض