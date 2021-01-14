بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

يذكر أن الفنانة هنادى مهنا شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.



