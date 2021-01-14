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مرأة

بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

الخميس 14/يناير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت  الفنانة هنادي مهنا، صورا لأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات و الصور "إنستجرام".

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بلوفر  باللون الأسود. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

يذكر أن الفنانة هنادى مهنا شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها
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