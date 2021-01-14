ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعاون ودعم.. تامر أمين: العلاقات المصرية السودانية في أفضل حالاتها

الخميس 14/يناير/2021 - 09:33 م
تامر امين
تامر امين
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين،  تعليقا على استقبال الرئيس السيسي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني "سعيد بالتطور الكبير في العلاقات المصرية السودانية في الآونة الأخيرة".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" يجب أن تكون العلاقات المصرية السودانية بهذا العمق والتعاون والدعم والتباحث المتبادل".

 وتابع :" اي علاقات سياسية بين دولتين تمر بفترات اختلاف في وجهات النظر، ولكن بعد التغييرات السياسية في السودان تشهد العلاقات المصرية السودانية نموا، وتعتبر العلاقات المصرية السودانية في أفضل حالاتها  حاليا".
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك على رأس وفد ضم كلًا من فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة، والفريق ركن محمد الغالي أمين عام رئاسة الجمهورية، والسفير محمد إلياس الحاج السفير السوداني بالقاهرة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان اللقاء تناول "التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة محل الاهتمام المتبادل".

 ورحب الرئيس بالفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ومعربًا عن التطلع لمواصلة التعاون والتنسيق مع السودان الشقيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك تعزيزًا للروابط الأزلية بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

كما أكد الرئيس أن موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجًا ثابتًا للسياسة المصرية على مدار الزمن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة مصرية - جنوب سودانية بين السيسي وسيلفا كير في جوبا.. الاتفاق على تكثيف وتيرة اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين.. التوافق بشأن أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

تناولا ملفات إقليمية .. تفاصيل مكالمة السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

البرهان يشكر الرئيس السيسي ويشيد بدور مصر في دعم السودان

رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

أحمد موسى: مصر تساند السودان لاسترداد أراضيه من إثيوبيا

السودان يحيط دول الجوار بتطورات الأوضاع على الحدود الإثيوبية.. ووفد برئاسة كباشي يصل القاهرة

ترشيحاتنا

رجل الأتوبيس: بحزن من أفراح الشارع وأغاني المهرجانات.. فيديو

الزمالك يوافق على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي

الطيران الإسرائيلي يغطي سماء الجولان وجنوب لبنان

مفاجأة.. بايدن يتجاهل مكالمة هاتفية من أردوغان

الشرارة الأولي بورشة الدوكو.. الحماية المدنية تنقذ مخازن وزارة الصحة من كارثة

جلطة وذبحة صدرية.. تدهور الحالة الصحية لـ طليقة ماجد المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه