قطار يصطدم بسيارة ملاكي دون خسائر بشرية فى ملوي جنوب المنيا

اصطدم قطار لنقل قصب السكر من الحقول إلى مصنع سكر أبوقرقاص بسيارة ملاكي أمام قرية الروضة التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا دون خسائر بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة مركز ملوي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وقطار محمل بالقصب متجه إلي مصنع السكر الكائن بمدينة أبو قرقاص، جنوب المنيا دون خسائر بشرية.









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وعلي الفور انتقل رجال الشرطة الي موقع الحادث وتبين عدم وجود إصابات أو وفيات بالحادث، وسبب الحادث بسبب الشبورة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



