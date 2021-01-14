محافظة القاهرة: رفع كفاءة نقاط الشرطة وتوحيد ألوان العقارات بمسار العائلة المقدسة..صور

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا لمتابعة تطوير مسار العائلة المقدسة بنطاق المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بمشاركة المهندس عادل الجندى مدير علاقات خارجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و المهندس جمال مصطفى من وزارة الاثار و العميد خالد درويش متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية و المهندس محمد عبد الوهاب مديرية الاسكان بمحافظة القاهرة.





وأكدت ان ذلك ايمانا منها بأهمية متابعة تنفيذ المشروعات القومية الهامة والتى لها بالغ الاثر للصالح العام وايضا التى تعود بتقديم خدمة او نفع على المواطن وايضا السعى الدؤوب وبذل اقصى الجهود فى سبيل الارتقاء بالمنطقة الجنوبية إلى جانب اضفاء طابع حضارى ولمسات جمالية بكل شوارع وميادين المنطقة الجنوبية.





ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها وتذليل العقبات والمعوقات التى من شأنها تعطيل تنفيذ اعمال التطوير حيث انها لا تدخر جهدا فى سبيل الواجب الوطنى والمشاركة فى الأعمال والمشروعات ذات الاهمية القصوى .





وأكدت نائب المحافظ أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.





وأوضحت أنه تم اضافة بعض اللمسات الجمالية لخطة التطوير الجارى تنفيذها والتى تشمل منطقة مجمع الأديان تحديدا حتى يتواكب هذا التطوير مع اهمية الحدث وتشمل دهان جميع العقارات المطلة على جامع عمرو بن العاص بألوان موحدة كى تضفي مظهر يليق بالحدث.





وأضافت أنه جارى تطوير ورفع كفاءة نقاط الخدمة الشرطية بنطاق مجمع الأديان وخط السير ، كما تم عرض مقترح لاعداد حواجز مرورية حديدية ذات شكل به لمسة جمالية ومصممة بشكل حضارى مميز .





ووجهت بضرورة الانتهاء من تنفيذ بوابة اليونيبول بمدخل مجمع الاديان حيث انه تم بالفعل وضع القواعد الحديدية لها وجارى الاستكمال و تابعت ماتم من باقى الاعمال حيث تم الانتهاءمن البرجولات الخشبية بنسبة ٩٠% كما تم الانتهاء من عمل المظلات الخرسانية بنسبة كبيرة حيث قاربت على الانتهاء .





وأضافت نائب المحافظ أنه تم بالفعل الانتهاء من زرع النخل بطول المسار وتم طلاء احواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى طول خط السير وتهذيب الأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى.





وأكدت نائب المحافظ أنه جار العمل على قدم وساق بمجموعة عمل جادة لاتمل وتقوم بتنفيذ الاعمال بكل اهتمام وحماس حيث تتم الاعمال بسرعة وانجاز فى تنفيذ الاعمال ووجهت بتذليل اى عقبات للانتهاء فى وقت وجيز وطبقا للخطة الموضوعة.