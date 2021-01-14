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الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% بنهاية 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 11:02 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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أسامة علي
قال المهندس أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر، يتم من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف حمزة خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن اتفاق النوايا بين الكهرباء و شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى لهذا المشروع الأول من نوعه، معقبا:" نسعى للتنويع فى مصادر الطاقة حتى 2035.

وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن الوزارة تسعى إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42%، معقبا:" حتى 2021 هنوصل لنسبة 20%".

ووقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

وجاء التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم واستكمالا لقصص النجاح السابق التى تم  تحقيقها مع الشركة في العديد من المشروعات الكبرى داخل جمهورية مصر العربية وأهمها محطات توليد الكهرباء العملاقة التي تم إنجازها في زمن قياسي وغيرها من المشروعات القائمة حيث تعتبر سيمنس شريكا استراتيجيا هام لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
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