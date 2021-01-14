الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% بنهاية 2021

وأضاف حمزة خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن اتفاق النوايا بين الكهرباء و شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى لهذا المشروع الأول من نوعه، معقبا:" نسعى للتنويع فى مصادر الطاقة حتى 2035.





وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن الوزارة تسعى إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42%، معقبا:" حتى 2021 هنوصل لنسبة 20%".





ووقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.



