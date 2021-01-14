رئيس سيمنز: المرحلة الأولى من القطار السريع توفر 15 ألف فرصة عمل.. فيديو

قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة " سيمنز "، إن المرحلة الأولى من بناء الشبكات في مشروع إنشاء القطار السريع توفر 15 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 2000 وظيفة جديدة دائمة للمرحلة الأولى من المشروع.





وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "مشروع القطار السريع من العين السخنة لمدينة العلمين سوف تمتد منافعه للجميع إذ نحاول أن نحقق المنفعة المتبادلة للجميع وسوف يكون المشروع بناء مستداما للمستقبل ".





وتابع:"نحن على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية ".





وأكمل جو كايسر: من دواعي سروري والفخر أننا استطعنا ان ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر ".



