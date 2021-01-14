ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس سيمنز: المرحلة الأولى من القطار السريع توفر 15 ألف فرصة عمل.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 11:33 م
رئيس سيمنز
رئيس سيمنز
Advertisements
هاني حسين
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن المرحلة الأولى من بناء الشبكات في مشروع إنشاء القطار السريع توفر 15 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 2000 وظيفة جديدة دائمة للمرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "مشروع القطار السريع من  العين السخنة لمدينة العلمين سوف تمتد منافعه للجميع إذ نحاول أن نحقق المنفعة المتبادلة للجميع  وسوف يكون المشروع بناء مستداما للمستقبل ".

وتابع:"نحن على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية  الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية ".

وأكمل جو كايسر: من دواعي سروري والفخر أننا استطعنا ان ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر ".

وأردف جو كايسر:  اتفقنا على خارطة طريق تستشرف المستقبل  لتحقيق الكفاءة لمصر في نقل الركاب والبضائع ونحن بصدد موجة ثانية من مشروع أكبر من الموجة الاولى من المشاريع التي نفذناها في مجال الطاقة ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه

رسالة من المستشارة الألمانية للرئيس السيسي

بـ 360 مليار جنيه خلال عامين.. السيسي يشكر شركة سيمنز على عرض القطار السريع

مذكرة تفاهم بين القومية للأنفاق وسيمنز بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة"

الحكومة: مشروع القطار السريع يساهم فى ربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.. تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

لمرضى الربو.. الصحة السعودية: 3 حالات تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار

8000 طفل غير مسجلين.. إجراء جديد في الكويت لحصر مواليد الوافدين

بسبب بايدن.. ترامب يوسع القيادة العسكرية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

تضم رادار مضادة للصواريخ.. إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة دفاعية بقيمة 182 مليون دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور