ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح: أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات كلوب

الخميس 14/يناير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أجري اللاعب المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حوارا مع "بي إن سبورتس"، نشرت القناة أجزاء منه على أن يذاع الحوار كاملا في وقت لاحق.

وقال محمد صلاح خلال حديثه: "أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات المدرب يورجن كلوب وهو صاحب القرار النهائي".

وتابع: "وباء كورونا كان له دور في تذبذب أداء ليفربول، والحظ ساعد العديد من الفرق الأخرى".

وواصل: "الإصابات أثرت على مستوى ليفربول لكن يجب علينا التعامل مع الوضع الراهن".

ويمتلك صلاح عقدًا مع ليفربول حتى عام 2023، بعد أن تم استقدامه من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017، حيث دفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو.

ويستعد محمد صلاح حاليًا لخوض مواجهة قوية مساء الأحد المقبل عندما يستقبل فريقه ليفربول خصمه اللدود مانشستر يونايتد على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الـ 19 من منافسات بريميرليج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد توتنهام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام كتيبة هاري كين؟

أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح لاعب بارد.. وبرشلونة وريال مدريد يرغبان في ضمه لهذا السبب

مجد الفيرارى لا يتوقف.. سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حتى الآن

ليفربول يختار جيرارد لخلافة يورجن كلوب

نجم ليفربول يكشف حقيقة عدم سعادة صلاح مع الريدز

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

الجمال عدى الكلام.. ممشى أهل مصر تحفة ساحرة في أحضان النيل ومفاجأة جديدة للمصريين

عزل 12 ألف مجند.. الجيش الإسرائيلي يسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

بيراميدز يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المقاولون العرب اليوم

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور