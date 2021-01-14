مجمعات صناعية واستثمارات.. خطة عمل مشروعات البرلمان في الفترة القادمة

قال النائب محمد مرعى ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن لجنة المشروعات الصغيرة ستتابع ما بدأته فى مجلس النواب ، من خلال متابعة قانون المشروعات الصغيرة ومراجعة لائحته التنفيذية ، وما إذا كانت هناك أى معوقات تعيق تنفيذ نصوص القانون ، بهدف سرعة إصدارها من رئيس الوزراء.





وأضاف مرعى لـ"صدى البلد": سنتابع توجيهات الرئيس بإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وستقوم اللجنة بعقد زيارات للمجمعات الصناعية لرؤية المجمعات وآلية تنفيذها لكى توفر فرص عمل للشباب.





وأردف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: سنتابع مع وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة فى مصر يتبعها إحلال الواردات ، وان نقوم بتصنيع المنتجات التى نستوردها بهدف خلق فرص عمل للشباب ، على أن يكون لدينا مجمعات صناعية تقوم بإنتاج منتج مصرى مطابق للمواصفات.



