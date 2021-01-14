رئيس موازنة البرلمان لـ"صدى البلد": مناقشة الحساب الختامى على أولويات اللجنة الفترة القادمة

قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة تضم خبرات متنوعة من كل الأحزاب والشباب، كما أنها تشتمل على كل التخصصات.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة ستضع على أولوياتها مناقشة الحساب الختامى لعام 2019 - 2020 والذى سنعكف على مراجعته، و بعد ذلك مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 والتى سترسلها الحكومة فى 30 مارس ، على أن تقوم اللجنة فى مناقشتها أول إبريل وتقوم بمراجعتها وتبدى ملاحظاتها لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.





كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستركز على الاهتمام ب الإيرادات غير الضريبية، خاصة وأن إجمالى الإيرادات الضريبية 70 % ، والباقى إيرادات غير ضريبية والمتمثلة فى الهيئات العامة للدولة مثل قناة السويس ، مشيرا إلى أننا علينا أن نعظم من الإيرادات غير الضريبية لـ56 هيئة إقتصادية.





وطالب بضرورة تعظيم العائد من قطاع الأعمال العام خلال الفترة القادمة حتى تنضم الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة وتخفف العبء على المواطن، حيث أن الفائض سيصب فى صالح الموازنة.





وأكد ضرورة تشجيع الأنشطة الغير الرسمية لكى يتم ضمها للاقتصاد الرسمى، مطالبا بضرورة إصدار تشريعات للمشروعات الصغيرة من الأنشطة غير الرسمية لكى تساعد على ظهورها وتوسع القاعدة الضريبية.





واختتم: سنركز أيضا على موازنة البرامج والأداء والتى تعتبر صعبة جدا.





وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن فوز كل من:



