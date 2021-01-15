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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2020

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة، بالصاغة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 690 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 806 جنيهات، مقارنة بأسعار صباح أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 920 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6480 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1846 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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