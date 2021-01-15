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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 15 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:26 ص
الأبراج
الأبراج
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حياة عبد العزيز
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج وحظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 15-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر ما زال في منزل المشروعات وتستطيع أن تخلق من حولك أجواءً حيوية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

الثور 
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك وتوخ الحيطة والحذر في توقيع الأوراق والعقود.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في غضبك وانفعالك.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات غريبة أو أجنبية.
عاطفيا: القمر وعطارد في منزل الحظ.. أينما تتواجد اليوم تستطيع أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الأصدقاء يمنحك قدرة على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بكل الطاقة

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر وعطارد في مواجهة برجك.. اهتم بمن تحب ولا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي يحترم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلْق جو من النشاط والحيوية.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر وعطارد في منزل الحب يدفعانك اليوم نحو أن ترسم اليوم لوحة جميلة لحياتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. حاول أن تركز على أهدافك واعتنِ بأعمالك.
عاطفيا وعائليا: قد تشغلك مشاكل عاطفية أو عائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك الحياة العاطفية والاجتماعية التي تتمناها، ويدفعك الفلك للانطلاق بنشاط وحيوية.
مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع بكل السحر والجاذبية، فقط تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على لباقتك وتركيزك وتنفعك روح الحذر.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الثاني وقد تجد اليوم مناخا ملائما لاسترداد حقوق، بشرط أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الآخر بهدوء.
ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي يمدك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.
مهنيا وماليا: تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وينفعك عدم الإعلان عن خططك وأفكارك وإنجازاتك.
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