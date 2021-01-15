حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 15 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 15-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



الحمل من21/3 إلى 20/4 مهنيا: القمر ما زال في منزل المشروعات وتستطيع أن تخلق من حولك أجواءً حيوية. عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.





الثور

من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك وتوخ الحيطة والحذر في توقيع الأوراق والعقود. عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في غضبك وانفعالك.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات غريبة أو أجنبية. عاطفيا: القمر وعطارد في منزل الحظ.. أينما تتواجد اليوم تستطيع أن تنشر من حولك جوا من السعادة.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك. عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الأصدقاء يمنحك قدرة على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بكل الطاقة





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: القمر وعطارد في مواجهة برجك.. اهتم بمن تحب ولا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي يحترم حقوقك. اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين. مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلْق جو من النشاط والحيوية.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر وعطارد في منزل الحب يدفعانك اليوم نحو أن ترسم اليوم لوحة جميلة لحياتك. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. حاول أن تركز على أهدافك واعتنِ بأعمالك. عاطفيا وعائليا: قد تشغلك مشاكل عاطفية أو عائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك الحياة العاطفية والاجتماعية التي تتمناها، ويدفعك الفلك للانطلاق بنشاط وحيوية. مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا واجتماعيا: تتمتع بكل السحر والجاذبية، فقط تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على لباقتك وتركيزك وتنفعك روح الحذر. مهنيا وماليا: القمر في منزل الثاني وقد تجد اليوم مناخا ملائما لاسترداد حقوق، بشرط أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الآخر بهدوء. ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي يمدك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.



