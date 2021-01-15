هيثم شاكر يغني أغنية لـ كورونا.. شاهد

قام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد.





وجاءت الأغنية بعنوان " خليييك في البيت.. وبلاش بقى تنطيط ..فيروس ومتفشي خروجات محبكتشي.. إتبطوا محدش ينزل.. وبلاش عيد ميلاد كارفور.. شغلك يخلص إجري و روح يا إما هتاخد الدور".





كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.



