الدينار الكويتى الأعلى .. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 15-1-2021

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.84جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.84جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..الدولار يسجل 15.71 جنيها للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 15-1-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .