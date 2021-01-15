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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى .. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 15-1-2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:15 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.84جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


أقرأ ايضا ..الدولار يسجل 15.71 جنيها للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 15-1-2021


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
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