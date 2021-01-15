الدولار يسجل 15.71 جنيها للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 15-1-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.





وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.









أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم









سجل سعر اليورو 18.90جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع .









وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.25 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.





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وسجل الفرنك السويسرى 17.50 جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع .









وسجلت كورنا سويدية 1.89جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .





أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة





سجل ين يابانى نحو 14.98 جنيه للشراء و 15.13 جنيه للبيع .





وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.



