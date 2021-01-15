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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 716 شابا وإصدار 472 شهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة ببورسعيد

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:32 ص
محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 716 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، منهم 150 من ذوى القدرات ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  1330 شابًا منهم 46 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلًا عن إستخراج 472 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير،أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 162 شكوى، تم تسوية شكوتين، وحفظ 113 منها ، وإحالة 17 شكوي للمحكمة العمالية ، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حيث تم صرف 13 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود ، ومنحتين وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه كرعاية صحية لعامل آخر ،  فضلًا عن إستخراج 150 شهادة "أمان" كل واحدة بمبلغ 500 جنيه وتسليمهم للعمال المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر  ديسمبر الماضى- إلي أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 468 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، وأسفر عن تحرير 52 محضرًا عماليًا ، وعقد  ندوتان توعية ، فضلًا عن التفتيش على 114 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 13 ندوة توعية وصل عدد المستفيدين منها 120 مستفيدًا في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأنواع المخاطر التى يواجهها العمال وطرق الوقاية منها والمادة 134 من قانون رقم 12 لسنة 2003 بخصوص لجان السلامة المهنية والجهاز الوظيفي.
 








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