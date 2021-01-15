جمارك مطار القاهرة تضبط أدوية سرطان مهربة من تركيا مع راكب.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-738 القادمة من استطنبول اشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب المصرى ج . ا قادم من تركيا نظرا لارتباطه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفى .





وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص فأفاد بعدم وجود شيئ وتلاحظ إنتفاخ جيوب الجاكت الذى يرتديه .

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية وتفتيشها ذاتيا من حسام الشافعي مأمور الضبط تحت اشراف أمير مطر مدير الحركة ، فلم يتبين وجود شيء داخل حقائبه وتبين وجود 15 حقنة OPDIVO أوبديفو وعلبة حقن Tecentriq لعلاج السرطان و22 شريط أقراص ريلوتيك لعلاج مشاكل الخلايا العصبية مخبأة داخل جيوب الجاكت وكمر البنطلون الذى يرتديه .





وقرر فوزى العميري مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 8 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .



