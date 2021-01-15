هتجري ريقك .. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

يعشق المصريون الأكلات الشرقية والدسمة فهم يستمتعون بتذوقها جدا خاصة طواجن اللحوم ولكن تختلف نكهته حسب مقدار ونوعية التوابل المضاف له والخطوات التى تم اعداده بها ليخرج طاجن لحمة شهي يجعلك تتمنى تذوقه بمجرد رؤيته أو استنشاق رائحته .





نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحمة بـ 3 وصفات مختلفة وشهية للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

طريقة عمل طاجن اللحمة الأول

مقادير طاجن موزة بالبسلة

موزة بتلو بسلة

جزر

زعتر

بطاطس

طماطم طماطم بيوريه

مكعب مرقه

ملح فلفل اسود

كمون

بصل

مستكة

حبهان

ثوم

كرات

كرفس

فلفل حار

كزبره خضراء

سمـنة

ماء مغلى

طريقة تحضير طاجن موزة بالبسلة

* تسلق الموزة فى ماء مغلى و بصل و جزر و كرفس و كرات مع المستكة و الزعتر ثم ضعى الطماطم البيوريه و مكعب المرقه والحبهان و الكمون و ملح و فلفل أسود.





* قطعي البطاطس حلقات وتشوح فى سمنة وزعتر و ثوم والبصل ثم يضاف اليها البسلة و الجزر و الفلفل الحار مع الكزبره الخضراء و تسلق الطماطم ثم ترفع و ينزع منها القشر و تفرم ثم تضاف الى الخليط





* ترفع الموزه بعد السلق و تضاف مره السلق للخليط على النار ثم ضعيه فى طاجن مع الموزة و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة من نصف ساعه الى ساعه على الأقل ثم تقدم.





طريقة عمل الطاجن اللحمة الثاني

مقادير طاجن لحم بالقلقاس

لحمة بتلو مكعبات

قلقاس

عصير ليمون

فلفل الوان

بصل

ثوم طماطم

سمـنة بهارات

ملح

فلفل اسود

كرفس

كرات

مرقة زعتر

كزبرة خضراء مفرومة

طريقة تحضير طاجن لحم بالقلقاس

* افرمي البصل جيدا ويوضع في طاسة بها سمنة على النار ويقلب حتى يحمر ثم يضاف الثوم المفروم ثم اللحم المقطع مع البصل في الطاسة ويقلب حتى يصبح لونه بني ثم الزعتر مع الكرات والكرفس و يضاف الخليط المفروم مع الاستمرار في التقليب.





* تضاف البهارات مع مكعب مرقة ثم يضاف الفلفل الالوان مع الخليط ثم تفرم الطماطم باستخدام كبة كهربائية ثم تضاف الى الخليط في الطاسة ثم يضاف ملح و فلفل ثم تضاف كزبرة خضراء مفرومة وعصير ليمون





* يقطع القلقاس ويضاف في زيت غزير ساخن ثم يرش عليه ملح ثم يوضع جزء من الخليط في طاجن فرن وعليه شرائح القلقاس المقلي ثم بقية الخليط واللحم و يدخل فرن ساخن حتى ينضج.





طريقة عمل الطاجن اللحمة الثالث

مقادير طاجن لسان عصفور مع كرات اللحم

لسان عصفور

لحمة مفرومة

كرفس

جزر

كرات بصل ثوم زيت ذرة طماطم

صلصة طماطم

بقسماط ماء

ملح

فلفل اسود

توابل

جوزة الطيب

طريقة عمل طاجن لسان عصفور مع كرات اللحم

* في طاسة بها زيت ضعي لسان العصفور ويقلب حتى يحمر تماما ا فرمي الكرات و كرفس و جزر و يضاف الى لسان العصفور ثم يضاف ماء و ملح و فلفل أسود فى طاسة اخري بها زيت على النار حمرى كمية من البصل و الثوم المفروم.





* يفرم البصل مع بقسماط و ملح و فلفل و توابل و جوزة الطيب ثم يضاف اللحمة المفرومة و نستمر فى الفرم كونى كور من اللحم ثم تشوح مع خليط البصل و الثوم وتضاف الصلصة





* ضعي اللسان عصفور في طاجن فرن ثم كرات اللحم بالصوص ثم ترص حلقات الطماطم و ندخلها فرن ساخن حتى النضج ويقدم



