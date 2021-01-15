بداخله آثار وأسلحة وحشيش.. ضبط مصنع لإنتاج الترامادول بالمنوفية .. صور

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط مخطط تشكيل عصابى لإنشاء وتجهيز مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بالمنوفية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (9 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تصنيع الأقراص المخدرة لعقارى (التامول – الترامادول) وقيامهم بإعداد المواد الكيميائية التى تدخل فى تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولًا للمنتج النهائى وتخزينها بمخازن سرية استعداد لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتى أمن الجيزة والمنوفية أمكن ضبط ( 6 من عناصر التشكيل) وبرفقتهم أحد الأشخاص ، وقد أسفرت عمليات التفتيش للمتهمين المشار إليهم ومساكنهم عن ضبط كمية لبودرة الترامادول الخام وزنت (4,500) كيلو جرام - عدد (930) قرص مخدر لعقار الترامادول - كمية لمخدر الأفيون - كمية لمخدر الحشيش و أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف و كمية من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة و مبالغ مالية – طبنجة – عدد 35 طلقة لذات العيار – سيارة – عدد 7 تماثيل يشتبه فى أثريتهم – عدد 5 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج والسلاح النارى بقصد الدفاع .





وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,600,00 - ثلاثة مليون وستمائة ألف جنيه)





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .



