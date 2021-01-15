"ليلة فى حب سيد درويش" على مسرح الساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل غنائى لفريق فرانكو كايرو بقيادة ياسر أنور فى حفل بعنوان "ليلة فى حب الشيخ سيد درويش" مع الراوى الشاعر ماهر أبو المعاطى وذلك يوم الاثنين 25 من يناير الساعة السابعة مساءً.





تكونت الفرقة عام ٢٠١٣ مؤسس الفرقة الفنان ياسر أنور.تقوم الفرقة على اختيار الأغاني المصرية القديمة وهدفها الحفاظ عليها وعلى ما تركه لنا فنانين عظماء مصريين فى مجال الغناء والألحان. هدف الفرقة هو الحفاظ على التراث المصرى الفنى وحفلاتها بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالونات الثقافية وبرامج الإذاعة والتليفزيون والجامعات والبرامج الثقافية. تتخصص الفرقة فى تقديم جميع الأعمال الفنية القديمة وهدفها توصيل صوتها لكل بيت فى مصر.





ومن جهة اخرى يتجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التونى فى ساقية الصاوى غدا السبت على مسرح الحكمة الساعة السابعة مساءً.





تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.