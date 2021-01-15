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رياضة

تعادل إيجابي بين إنبي وسيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:24 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين فريق سيراميكا كليوباترا ومضيفه إنبي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شريف دابو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء من ضربة جزاء احتسبها الحكم لمسة يد على مدافع إنبي بعد الرجوع لتقنية الفار بينما سجل لـ إنبي  اللاعب جون أوكويي إيبوكا في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة. 

وبدأ هيثم شعبان المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار.
خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد إبراهيم - شريف دابو 
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، محمد جمال، عبدالله محمود، محمد توني، محمد حسن، ونفول كوبينا، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، مصطفى ميسي.

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي حضور مباراة انبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت 

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني أحمد أيوب المدرب العام وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل 

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط بينما جاء فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط. 
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