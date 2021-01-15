إزالة أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية.. شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف،





ففي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، أوقفت إدارة إشغال الطريق بالحي وإدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لأعمال صب محلات بمساكن عبد القادر الجديدة .





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وفي حي العامرية ثان، شن رئيس وحدة الإزالة الفورية وادارة أشغال طريق والمتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية حملة فورية، أسفرت عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بطريق قرية فلسطين والبصرة بعد الملعب الخماسي وتم التحفظ على ثلاثين عرق خشب وثلاثين شبك حديد.





وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط و فرض القانون .





يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية. وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.









وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.







