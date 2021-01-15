نائب: الحكومة بادرت بإعلان التعاون مع البرلمان

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب، يؤكد حرص الحكومة علي تعزيز التعاون مع الغرفة التشريعية الأولى بما يسهم فى العمل على حل أى مشكلات تواجه النواب ودوائرهم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.





وأضاف "الشرقاوي"، في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان علي طلب الحكومة باحالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها يعني صدور قوانين ظلت حبيسة ادراج المجلس وتمثل أساسًا تنظيميا في العديد من القضايا مثل قانون الايجار القديم.





وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلي أن مجلس النواب في دورته الجديدة يمتلك أجندة تشريعية كبيرة حيث تمثل التشريعات التي تحقق استقرار الدولة، وتدعم المشروعات الجديدة المقبلة بهدف استكمال البنية التشريعية، وتعزيز التنمية، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على مناقشتها وإصدارها في أقرب وقت.



