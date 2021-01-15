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محافظات

ضبط 46 شيشة وغلق 143 محلا وإزالة 370 حالة إشغالات ببنى سويف

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نفذت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس المركز، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع المدينة، أسفرت عن رفع وإزالة 370 حالة إشغالات وغلق محلًا تجاريًا وضبط 46 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قاد الحملة عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، بالاشتراك مع العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد هاني ضابط قسم شرطة المرافق والملازم أول حسني مبارك ضابط شرطة المرافق ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالوحدة.  

وأكدت الوحدة المحلية، في بيان نشرتها على صفحتها بـ"فيسبوك" أن الحملة أسفرت الحملة عن إزالة 370 حالة إشغالات متنوع عبارة عن "تاندة مخالفة وبانرات ويافطات غير مرخصة وميزان وشماسي" ورفع تعديات علي الأرصفه وكراسي وترابيزات ومخالفات علي جانب الطريق وإشغالات لطريق باعة جائلين" وضبط عدد 46 شيشة مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية وغلق 143 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجه التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل تحصيل غرامة فورية على غير المتلزمين بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الخاصة بالحد من التجمعات داخل الأماكن المغلقة ومنع إقامة التجمعات بسرادقات الأفراح والعزاء والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.
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