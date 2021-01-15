ضبط 46 شيشة وغلق 143 محلا وإزالة 370 حالة إشغالات ببنى سويف

نفذت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس المركز، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع المدينة، أسفرت عن رفع وإزالة 370 حالة إشغالات وغلق محلًا تجاريًا وضبط 46 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





قاد الحملة عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، بالاشتراك مع العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد هاني ضابط قسم شرطة المرافق والملازم أول حسني مبارك ضابط شرطة المرافق ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالوحدة.





وأكدت الوحدة المحلية، في بيان نشرتها على صفحتها بـ"فيسبوك" أن الحملة أسفرت الحملة عن إزالة 370 حالة إشغالات متنوع عبارة عن "تاندة مخالفة وبانرات ويافطات غير مرخصة وميزان وشماسي" ورفع تعديات علي الأرصفه وكراسي وترابيزات ومخالفات علي جانب الطريق وإشغالات لطريق باعة جائلين" وضبط عدد 46 شيشة مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية وغلق 143 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة.



