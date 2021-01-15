ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طليق روبي.. شاهد خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجامة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:59 م
روبي - سامح عبد العزيز
روبي - سامح عبد العزيز
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، بعدما أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح -بطلة برنامج SNL بالعربي- عن خطبتها لـ المخرج سامح عبد العزيز، واستعدادهما للزواج. 
وحظى سامح عبد العزيز -طليق الفنانة روبي- باهتمام الكثيرون خلال الفترة الماضية، وتصدر مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل بعد إعلان خطبته، واستعداده للزواج من نانسي صلاح. 

وظهرت نانسي صلاح -خطيبة سامح عبد العزيز- في إحدى الصور النادرة لها بإطلالة غريبة وهي ترتدي «بيجامة» في إحدى المناسبات العامة، وهي ضمن الإطلالات المثيرة للجدل. 

وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهر في سرية.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواجهما وهو الامر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقد أكدت نانسي صلاح نبأ الارتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».

ويقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي، وهو من تأليف أحمد عصام وأحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي
نانسي صلاح (خطيبة سامح عبد العزيز ) نانسي صلاح (خطيبة سامح عبد العزيز )
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صور جديدة من خطوبة أحمد سلطان نجم SNL بالعربى على فتاة من خارج الوسط الفني

سامح عبد العزيز يستعد لبدء تصوير مطبعة - هرم الأسبوع المقبل

هل انفصلا.. ديانا هشام تحذف صور خطيبها من حسابها على إنستجرام

كارولين عزمي شبيهة ياسمين صبري الجديدة

الحلقات الأخيرة من مسلسل "طلقتك نفسي" تتصدر الترند

سامح عبد العزيز ونانسي صلاح يدخلان العُش الذهبي قريبا

ترشيحاتنا

أسابيع قليلة .. الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن علاج كورونا

إنبي: لا نمانع انتقال أسامة جلال لـ الزمالك ..ونرحب بـ مصطفى فتحي

أخبار الفن| خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجاما.. ماجد المصري بحالة جديدة من الحجر الصحي

شاهد.. وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو "تيك توك"

الأمعاء خرجت من البطن.. قصة حلاق الدقهلية| والده رفض ارتباطه بحبيبته فشق بطنه

مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور