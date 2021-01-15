طليق روبي.. شاهد خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجامة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، بعدما أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح -بطلة برنامج SNL بالعربي- عن خطبتها لـ المخرج سامح عبد العزيز، واستعدادهما للزواج.

وحظى سامح عبد العزيز -طليق الفنانة روبي- باهتمام الكثيرون خلال الفترة الماضية، وتصدر مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل بعد إعلان خطبته، واستعداده للزواج من نانسي صلاح.





وظهرت نانسي صلاح -خطيبة سامح عبد العزيز- في إحدى الصور النادرة لها بإطلالة غريبة وهي ترتدي «بيجامة» في إحدى المناسبات العامة، وهي ضمن الإطلالات المثيرة للجدل.



