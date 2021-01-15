محافظ الجيزة يشكل لجنة فنية لوضع خطة تنمية لمركزي الصف وأطفيح

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة للتخطيط المحلى بالمحافظة وذلك لتوصيف الوضع الراهن فى كافة القطاعات التنموية بقرى مراكز الصف وأطفيح والتى تم رصد احتياجهم لدعم الخدمات المقدمة لهم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإختبار المراكز الأكثر احتياجًا لدعمها بخدمات أفضل و لإحداث تطوير شامل به.





وأشار قرار محافظ الجيزة إلى أن اللجنة ستختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية للمراكز فى وضع خطة تنمية متكاملة ومنسقة للتطوير الشامل للقطاع الريفى بالمراكز على نموذج الخطة المتفق عليها إضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الوحدات المحلية للمراكز قبل اعتمادها والتنسيق فى كل ما يتعلق بإجراءات الدرسات الفنية واعمال التصميم والتنفيذ لمشروعات الخطة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكن من الموارد المادية المخصصة لتلك المراكز فى دعم خدمات البنية التحتية والمرافق وفرص العمل بتلك المراكز .



