ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إف بي آي يحذر من استخدام عبوات ناسفة خلال احتجاجات قبل تنصيب بايدن

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:37 م
إف بي آي يحذر من
إف بي آي يحذر من استخدام عبوات ناسفة خلال احتجاجات مرتقبة
Advertisements
قسم الخارجي
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي"إف بي آي" من احتمال وجود عبوات ناسفة خلال الاحتجاجات المرتقبة، المرتبطة بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وذكرت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر خلال نشرة حديثة من خطورة هذا الأمر، كما تضمنت الوثيقة صورا لأجهزة استخدمت خلال الأشهر لماضية ضد المدنيين وقوات إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات.

وتشير الوثيقة إلى زيادة عدد الأجهزة التي تستهدف البنية التحتية، في أعقاب أحداث العنف خلال تلك الفترة المذكورة، وفقا للشبكة الأمريكية.

وقالت القناة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يرغب في توعية المستجيبين الأوائل، بتلك العبوات وما قد يواجهونه خلال التظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن.

وجاء في النشرة أن الخطر الذي يتعرض له الضباط والجمهور يتزايد بشكل كبير، مضيفة أنه في حال الاشتباه في أي عنصر مشبوه يحتوي على متفجرات أو عبوة ناسفة أو أي مواد خطرة أخرى، فلا يجب لمسه أو العبث به.

وأوضحت أنه يجب على أفراد المفرقعات فقط التعامل مع أي أجهزة مشتبه بها موجودة.

كانت تقارير أمريكية حذرت من احتجاجات مسلحة في واشنطن ومعظم الولايات الأمريكية قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وسط مخاوف من تكرار أحداث مماثلة ليوم اقتحام الكونجرس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يخطط لطرد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي وسط تحذيرات من مغبة القرار

مجموعات مسلحة تخطط لإشعال الفوضى في واشنطن حال عزل ترامب

متزامنة في جميع الولايات.. تحذير خطير من الـ FBI بشأن احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

FBI: تعرفنا على 29 ممن اقتحموا مبنى الكابيتول.. وسنعاقبهم أينما كانوا

شامبانيا وبالونات.. لجنة تنصيب بايدن تبيع صناديق لوازم للاحتفال بالمناسبة في المنازل

ترشيحاتنا

رسميا.. الفيفا يحسم مصير كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟

إصابة محمد بركات بـ فيروس كورونا

جهود أمنية لكشف ملابسات تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد.. صور

سرقوا 7 طن سولار.. تفاصيل سقوط اخطر عصابات سرقة البترول من الخطوط الرئيسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار