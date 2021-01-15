إف بي آي يحذر من استخدام عبوات ناسفة خلال احتجاجات قبل تنصيب بايدن

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي"إف بي آي" من احتمال وجود عبوات ناسفة خلال الاحتجاجات المرتقبة، المرتبطة بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





وذكرت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر خلال نشرة حديثة من خطورة هذا الأمر، كما تضمنت الوثيقة صورا لأجهزة استخدمت خلال الأشهر لماضية ضد المدنيين وقوات إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات.





وتشير الوثيقة إلى زيادة عدد الأجهزة التي تستهدف البنية التحتية، في أعقاب أحداث العنف خلال تلك الفترة المذكورة، وفقا للشبكة الأمريكية.





وقالت القناة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يرغب في توعية المستجيبين الأوائل، بتلك العبوات وما قد يواجهونه خلال التظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن.





وجاء في النشرة أن الخطر الذي يتعرض له الضباط والجمهور يتزايد بشكل كبير، مضيفة أنه في حال الاشتباه في أي عنصر مشبوه يحتوي على متفجرات أو عبوة ناسفة أو أي مواد خطرة أخرى، فلا يجب لمسه أو العبث به.





وأوضحت أنه يجب على أفراد المفرقعات فقط التعامل مع أي أجهزة مشتبه بها موجودة.



