تعافي طفلين من كورونا بالمستشفى التخصصي بـ بنها

كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية خروج اليوم طفلين بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.





وقال المصدر إن الطفلين اجريا مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام أثبتتا تعافيهما منوها بأن الطفلين المتعافيين يتراوح عمراهما بين 8 و12 سنة.









وكان مستشفى الأطفال التخصصي قد أعلن تخصيص الطابق الأول بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية وفي حالة تزايد أعداد الإصابات يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.





وطالب المستشفى اولياء الامور بالحفاظ على أبنائهم ومراعاتهم جيدا خلال هذه الفترة ومتابعة كافة الأعراض التى تطرأ على الأطفال وسرعة علاجها أولا بأول وعدم تركها لتتفاقم إلى جانب الاهتمام بأعمال التعقيم للمنزل والألعاب الخاصة بهم فى المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خاصة في حالة وجود إصابة أو اشتباه في محيط الأسرة والعائلة حتى لا يصاب الأطفال بمكروه.





من جانبها حذرت الدكتورة سمية علون رئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة بنها من خطورة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خاصة فى مرحلته الثانية خاصة بعد تحور الفيروس عن الموجة الأولى واختلاف أعراضه.





وقالت علون فى تصريح خاص لـ صدى البلد ان الطفل يصاب بكورونا مثل اى شخص ولكن اعراضه تكون مختلفة عن الكبار حيث يصاب الطفل بنزلات معوية وسخونية شديدة وكحة والم فى الصدر وكل هذه الاعرض اشتباه للاصابة بفيروس كورونا ولكن بعض الأسر لم تنتبه لهذه الاصابات.





واضافت ان الطفل مصدر خطر للعدوى ونقل الفيروس من الكبار بسبب خروجه المتكرر فى الشوارع واختلاطه مع الغير دون اخذ اى احتياطات فضلا عن اصابته بالأعراض دون الاهتمام بانها إصابات كورونا.





وطالبت الدكتورة سمية بالاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الخضار والفاكهة وايضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط المتكرر وتقليل خروج الاطفال فى الشوارع قد الإمكان.



