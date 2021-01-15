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رياضة

أبو التفانين حدوتة.. رمضان صبحي يرد على جمهور الأهلي ويتصدر هدافي الدوري

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
تألق رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي ولاعب الاهلي السابق وقائد منتخب الاولمبي امام المقاولون العرب ، ونجح فى تسجيل هدفين ليقفز فى المرتبة الاولي متساويا مع محمود عبدالمنعم "كهربا" فى عدد الاهداف .

ونجح رمضان صبحي جناح بيراميدز فى تسجيل 4 أهداف فى أخر 4 مباريات له مع فريقه الجديد ، بعد تعرضه لضغوطات كبيرة منذ اول مباراة له مع بيراميدز فى بداية الموسم ، بعد طرده فى اول مشاركه له امام الاتحاد السكندري ، حيث لم يحالفه الحظ ولم ينجح فى تسجيل اي اهداف .

حقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة  43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة  85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع:  أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه 

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز  عند 4 نقاط في المركز الـ 16.


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