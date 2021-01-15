الدوري السعودي.. جوميز يقود هجوم الهلال أمام الأهلي

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة، في قمة الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" الدوري السعودي"
وجاء تشكيل الهلال لمواجهة أهلي جدة كالآتي
في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: محمد البريك – محمد جحفلي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني.
خط الوسط: سلمان الفرج – عبد الله عطيف - لوسيانو فييتو – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة.