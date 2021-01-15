الدوري السعودي.. جوميز يقود هجوم الهلال أمام الأهلي

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة، في قمة الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" الدوري السعودي"