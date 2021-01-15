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دراسة: مناعة المتعافين من كورونا تمتد لـ 5 أشهر

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:31 م
مناعة المتعافين من
مناعة المتعافين من كورونا تمتد لـ 5 اشهر
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في مجال الرعاية الصحية من بريطانيون، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا كوفيد-19 لديهم مناعة من المرض لمدة تصل إلى 5 أشهر على الأقل، وذلك بفضل الأجسام المضادة التي اكتسبوها عند إصابتهم بالفيروس.

وأفاد الباحثون، بأنه من النادر أن يصاب مرة أخرى المتعافين من فيروس كورونا، وذلك بفضل الأجسام المضادة، حيث وجدوا أن الإصابة حدثت مرة أخرى لدى 44 فقط من بين 6614 شخصا أصيبوا بالفيروس مسبقا ممن شاركوا في الدراسة.


وأظهرت نتائج الدراسة، أن الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى من الجائحة في الشهور الأولى من عام 2020 قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة أخرى بعد مرور 5 اشهر على إصابتهم الأولى، وفقا لما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

توصل إليها العلماء في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة طبيعية نتيجة الإصابة بالعدوى ربما يحملون فيروس كورونا في الأنف والحلق، وبالتالي يمكنهم نشر العدوى.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن معظم من أصيبوا بفيروس كورونا وطوروا أجساما مضادة يتمتعون بالحماية من الإصابة مرة أخرى، لكنها ليست حماية مطلقة ولا نعرف حتى الآن مدة هذه الحماية.
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