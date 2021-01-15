دراسة: مناعة المتعافين من كورونا تمتد لـ 5 أشهر

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في مجال الرعاية الصحية من بريطانيون، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا كوفيد-19 لديهم مناعة من المرض لمدة تصل إلى 5 أشهر على الأقل، وذلك بفضل من بريطانيون، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا كوفيد-19 لديهم مناعة من المرض لمدة تصل إلى 5 أشهر على الأقل، وذلك بفضل الأجسام المضادة التي اكتسبوها عند إصابتهم بالفيروس.





وأفاد الباحثون، بأنه من النادر أن يصاب مرة أخرى المتعافين من ، وذلك بفضل الأجسام المضادة، حيث وجدوا أن الإصابة حدثت مرة أخرى لدى 44 فقط من بين 6614 شخصا أصيبوا بالفيروس مسبقا ممن شاركوا في الدراسة. فيروس كورونا ، وذلك بفضل





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وأظهرت نتائج الدراسة، أن الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى من الجائحة في الشهور الأولى من عام 2020 قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة أخرى بعد مرور 5 اشهر على إصابتهم الأولى، وفقا لما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية.





أن الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة طبيعية نتيجة الإصابة بالعدوى ربما يحملون فيروس كورونا في الأنف والحلق، وبالتالي يمكنهم نشر العدوى. توصل إليها العلماء في هيئة الصحة العامة في إنجلترا،



