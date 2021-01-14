لمواجهة فيروس كورونا.. تعقيم وتطهير مباني زراعة عين شمس

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وأضاف احمد جلال لـ صدي البلد ان ذلك ياتي في إطار خطة الجامعة لمجابهة وباء COVID-19 العالمي، وحفاظًا على سلامة الأطقم الإدارية ومرتادي الكلية .

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وأكد عميد كلية زراعة ، إن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات اونلاين وهذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .







