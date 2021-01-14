لمواجهة فيروس كورونا.. تعقيم وتطهير مباني زراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ان الكلية تقوم بحملة مكبرة لتطهير وتعقيم المباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية كما تم تعقيم جميع انحاء الكلية .
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وأضاف احمد جلال لـ صدي البلد ان ذلك ياتي في إطار خطة الجامعة لمجابهة وباء COVID-19 العالمي، وحفاظًا على سلامة الأطقم الإدارية ومرتادي الكلية .
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وأكد عميد كلية زراعة ، إن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات اونلاين وهذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .
وأشار الي ان الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول الي ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد الجداول الدراسية مرة اخرى .