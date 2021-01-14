كن قياديا مؤثرا.. فوز طالبة بعلوم حلوان بعضوية برلمان الشباب

برلمان الشباب هى فكرة جديدة تستهدف خلق كوادر شبابيه قادرة على التأثير فى المجتمع وبنائه وكقناة اتصال بين الشباب وأعضاء مجلس النواب فى البرلمان المصري وذلك لإيصال مشاكل الشباب فى البرلمان المصرى، تلك كانت كلمات الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان الطالبة بالمستوى الرابع بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وذلك بعد فوزها بمقعد فردي في برلمان شباب مصر٢٠٢٠/٢٠٢١ بمحافظة القاهرة عن الدائرة السادسة (التجمع الخامس والتجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة) .









قالت فوزية عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن برلمان الشباب يعد محاكاة الحياة السياسية المصرية (مجلس النواب) وأنه يعد

تجربة فريدة تتطبق لأول مرة تحت رعاية وتنظيم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة.









واشارت فوزية الى انه من المفترض اجراء انتخابات على مستوى الجمهورية بإنتخاب رئيس لبرلمان الشباب واثنين من الوكلاء بنفس مناصب اعضاء مجلس النواب وبرلمان مجلس الشعب، وان تم تقديم اوراق الترشح من شهر أكتوبر الماضي وان أعضاء برلمان الشباب من عمر 18 الى سنة 25









برلمان الشباب يأتى من خلال دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمعايشة تلك التجربة الرائدة لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية









وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وثقافيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.





ووضعت وزارة الشباب والرياضة شروطا للترشح منها يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما ،لا يتم قبول أوراق الترشح الا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي او قائمة ،ذلك طبقا للمستندات المطلوبة (أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها،صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء ،إثبات عضوية مركز الشباب التابع له"



