ترامب يغادر واشنطن يوم تنصيب بايدن لسبب غريب.. وحفل وداع في انتظاره

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة العاصمة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري، وذلك لأنه لا يريد الخروج كرئيس سابق أو طلب استعارة طائرة رئاسية من بايدن.





وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب- الذي أعلن نيته عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن- سيسافر إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا؛ ليمارس حياته في أحد منتجعاته هناك، بعد انتهاء ولايته رسميا.





وأوضحت ، نقلا عن مصادرها، أن ترامب يخطط لـ"حفل وداع" على الطراز العسكري ، في قاعدة "أندروز" المشتركة خارج واشنطن.





ولم يؤكد ترامب رسميا ، وجهته المقبلة، لكن تقارير سابقة ، أشارت إلى أنه قد يتوجه إلى اسكتلندا، حيث يمتلك ملعبا للجولف، إلا أن الحكومة الاسكتلندية لا ترحب بتلك الخطوة.





وذكرت الشبكة الأمريكية أن ترامب لا يريد مغادرة واشنطن كرئيس سابق، لذلك ينوي السفر قبل تنصيب بايدن.





ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن ترامب متردد في سؤال بايدن عما إذا كان يمكنه استعارة طائرة رسمية تابعة للرئاسة للسفر.



