سقوط أجزاء من عقار بحي غرب الإسكندرية... شاهد

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار مكون من ٤ طوابق بشارع التوفيقية، خلف حي غرب الإسكندرية، أمام مسجد شعيت، وتم عمل إخلاء إداري بالقوة الجبرية من خلال حي غرب وبمعرفة قسم الشرطة للعقارات المجاورة.





ووجهت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بنزول فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية للمعاينة وتبين أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من ٤ طوابق ويسكنه ٤ أسر بعدد ٩ أفراد وصادر له قرار إزالة منذ ٤ سنوات.





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وإثر انهيار العقار انهار جزء من العقار المجاور ويسكن به فردين ولا يوجد خسائر في الأرواح وتم عرض عليهم بمكان الإغاثة بالعوايد وجاري عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات.





وشهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، وذلك بعد ليلة عاصفة شهدته المدينة إثر تعرضها لعاصفة من سيول الأمطار الغزيرة أمس الخميس.





وقد أغرقت نوة الفيضة والتي تستمر حتى الثلاثاء، عددًا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، ولكن جهود رجال الصرف الصحي حالة دون استمرار تراكمها.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.





وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، بعد سقوط سيول من الأمطار تزيد عن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام وصاحبها أمطار.





ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم، الخميس، على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.





وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.





وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.