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نجل عبد الناصر لوالده: مصر حققت في عهد السيسي إنجازات كنت تحلم بها

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:48 م
الرئيس السيسى والرئيس
الرئيس السيسى والرئيس عبد الناصر
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أسامة علي
وجه المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، عددا من الرسائل لوالده الزعيم الراحل، في ذكرى ميلاده.

وأضاف عبد الحكيم جمال عبد الناصر، خلال مداخلة مع برنامج " حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، بمناسبة الذكرى 103 لميلاد والده: "مصر حققت فى 6 سنين قفزات كبيرة من التي كنت تحلم بها لهذا الوطن العظيم".

وتابع عبد الحكيم: "وحشتنا اوى.. شعبك وولادك الملايين فى مصر والعالم العربى بخير الحمد لله".

وأضاف نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أن والده كان دائم الانشغال بهموم الشعب المصرى، لدرجة أنه كان يقرأ شكاوى المواطنين بنفسه.
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