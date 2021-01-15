نجل عبد الناصر لوالده: مصر حققت في عهد السيسي إنجازات كنت تحلم بها

وأضاف عبد الحكيم جمال عبد الناصر، خلال مداخلة مع برنامج " حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، بمناسبة الذكرى 103 لميلاد والده: "مصر حققت فى 6 سنين قفزات كبيرة من التي كنت تحلم بها لهذا الوطن العظيم".





وتابع عبد الحكيم: "وحشتنا اوى.. شعبك وولادك الملايين فى مصر والعالم العربى بخير الحمد لله".





وأضاف نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أن والده كان دائم الانشغال بهموم الشعب المصرى، لدرجة أنه كان يقرأ شكاوى المواطنين بنفسه.