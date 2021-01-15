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أخبار العالم

فلسطين تعلن إجراء الانتخابات التشريعية في مايو و"الرئاسية" 31 يوليو

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:08 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يعلن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية
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قسم الخارجي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وبموجب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية بتاريخ 22/5/2021، بينما تجرى الرئاسية بتاريخ 31/7/2021.

وبحسب الوكالة، ستعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

جاء ذلك عقب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

 ووجه الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
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