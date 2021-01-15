اقتصاد روسيا| زيادة 5 مليارات دولار في الاحتياطي النقدى خلال أسبوع.. تفاصيل

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى نحو 600 مليار دولار مقتربا من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي 600.7 مليار دولار.





ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت الاحتياطيات للفترة من /25 ديسمبر 2020/ وحتى /1 يناير 2021/ من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.





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و يتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة ، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.