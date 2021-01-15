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فن

محمد لطفي في كواليس مسلسل أحمس.. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان محمد لطفي صورة جديدة له من منطقة الأهرامات ومعه حصان أبيض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق محمد لطفي على الصورة، قائلا: " تمرين استعداد للقايد بيبي مسلسل أحمس إن شاء الله مع المخرج الواعد حسين المنباوي وصديقي النجم عمرو يوسف 💪"

 

مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

 

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية. 

 

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف.

 

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