ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد إيشا يشارك بيومي فؤاد في "عودة الأب الضال"

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:04 م
محمد إيشا
محمد إيشا
Advertisements
سعيد فراج
يشارك الفنان والمعلق الرياضي محمد إيشا في مسلسل "عودة الأب الضال" الذى يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.

ويعتبر محمد أبو العلا إيشا أصغر معلق رياضي في مصر، حيث كانت بدايته في التعليق بصوت الشوالي على مباريات "البلاي ستيشن" والدورات الرمضانية، ثم تقديم دخلات حفلات نجوم الفن والغناء. 

وبدأ محمد أبو العلا إيشا، الاحتراف بعدد من القنوات الفضائية الرياضية وحتى أصبح واحد من أهم المعلقين الرياضيين في مصر.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد