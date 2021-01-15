مونديال اليد.. الأرجنتين تهزم الكونغو الديمقراطية بـ بداية مباريات المجموعة الرابعة

فاز منتخب الأرجنتين على الكونغو الديمقراطية 28-22، في أولى مباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة اليد رجال والمقامة في مصر من 13 إلى 31 يناير الجاري.





وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والكونغو الديمقراطية كلا من الدنمارك حامل اللقب، والبحرين، وحصد المنتخب الأرجنتيني أول نقطتين فيما ظل الكونغو الديمقراطية دون رصيد.





وتفوق المنتخب الكونغولي 14-13 في الشوط الأول الذى شهد تألق راقصي التانجو في بداية اللقاء وسط محاولات من الفريق الكونغولي للمحافظة على تقليل الفارق حتى إدراك التعادل ومن ثم تحقيق التقدم في الشوط الأول.





ولكن سرعان ما استطاع المنتخب الأرجنتيني فرض السيطرة وحسم المباراة في الشوط الثاني، بفضل تألق رجل المباراة خوان مانويل بار حارس الأرجنتين.





ويلتقى يوم الأحد منتخب الارجنتين مع البحرين ، بينما يلتقى منتخب الدنمارك مع الكونغو الديمقراطية.



