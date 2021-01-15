ضاعت ليلة الدخلة.. فض فرح شعبي بالمنيا لمواجهة كورونا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، اليوم الجمعة، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المدينة، بحملة تفتيشية مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحال التجارية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة .





وقال محمد صلاح أبو كريشة، إن الحملة أسفرت عن فض أحد الافراح الشعبية، بقرية صفط اللبن، وتم عمل اللازم قانونًا تطبيقًا لقرار مجلس رقم 2701 لسنة 2020م، وتم المرور على المقاهي والمحال التجارية بالقرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.





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وأضاف "أبو كريشة"، أنه تم إزالة حالة تعدٍّ على أملاك الري في المهد، على جانب الترعة الإبراهيمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن الحملات مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم





كما تابع رئيس المركز اعمال النظافه وتحسين مستوى الخدمات البيئيه التى تتم على أرض الواقع بكافة القرى والوحدات المحلية بحضور رؤساء الوحدات والسكرتارية والمشرفين وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار الأوبئة والفيروسات وطبقًا لتوجيهات المحافظ اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بشان المتابعة المستمرة للانتظار في اعمال النظافة وتحسين البيئة .





وقال فرحات عبد الله رئيس حي وسط المدينة انة تم تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي وشملت الحملات شوارع سعد زغلول والشارع الجديد وميدان السهاريج وميدان عمر افندي وغيرها من شوارع الحي حيث بلغت المخلفات 30 طن





كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة بالوحدة المحلية بصفط الخمار حيث تم رفع 20 طن قمامة من امام المدارس والمكاتب الحكومية والوحدات الصحية بالقرية .





وفي الوحدة المحلية بدمشير تم رفع 15 طن قمامة من قرى نزلة الفلاحين وعزبة زكريا والطبجي .





وأكد رئيس المركز على إستمرار العمل بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق حتى يتسنى للمواطنين أن يعيشوا في بيئة نظيفة و آمنة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بقرى المركز..





وفي سياق متصل وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي واللواء احمد السايس رئيس مركز ملوى بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة والصيانة الدورية لأعمدة الانارة وتركيب الكشافات واللمبات بالطرق الرئيسية والفرعية وذلك لتوصيل افضل خدمة للمواطن.





واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برفع ما يقرب من 30 طن قمامه ومخلفات مبانى من نقاط التجميع بنطاق الوحدة المحلية وكذلك استكمال اعمال الصيانة لأعمدة الانارة وتركيب الكشافات بالقرية.





وقال صالح خيرى رئيس قرية قلندول انه تم انارة وصيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بالقرية وكذلك رفع ما يقري من 20 طن من القمامة بنطاق الوحدة المحلية.





وقام مؤمن صلاح رئيس مجلس قروى المعصرة برفع ما يقرب 30 طن خلال حملة النظافة المكبرة وتم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع وكذلك متابعة اعمال صيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية وايضا متابعة مكاتب البريد والمصالح الخدمية بالقرية وذلك للتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



