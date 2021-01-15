صوت محرك سيارتك الفارهة الذي تعشقه مزيف

تعديل صوت المحرك وتضخيمه، وهذا الفعل يعتبر من أكثر الأشياء التي يقدم الشباب على فعلها. العديد من محبي السيارات يعشقون صوت المحرك القوي الذي يوحي بالهيمنة على الطريق لذلك يلجأ الكثير إلىعلى





جرت العادة علي أن صوت المحرك الضخم دليل على قوة المحرك ومن ثم قوة السيارة، لكن يسعى كثير من الشباب إلى تغيير صوت محرك سيارتهم، وعندما علمت شركات السيارات بهذا الأمر قررت العمل عليه وتبنيه.





هذا الأمر الذى تعمل عليه الشركات لم يكن سرا علي الكثيرين فقام صحفيو السيارات الشهير كوينتين ويلسون، بالحديث عن الأمر من خلال الكشف عن امتلاك فورد لبراءة اختراع مسجلة باسم “توليد ضوضاء المحرك” في مكتب الولايات المتحدة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع.





تستخدم شركات السيارات الأصوات الصناعية والمزيفة لمحاكاة مختلف الأصوات التي كانت تصدر من قبل الماكينات سابقًا وتعتبر شركات السيارات أن الأمر شبيه بصوت التقاط صورة من كاميرا الهاتف المحمول.





وبعض مالكي السيارات القديمة العادية يعشقون تحويل صوت المحرك فيها إلى صوت ضخم عن طريق تركيب فلتر هواء رياضي أو استخدام ما يسمي بالديفل وهو ملحق بالشكمان يكون كبير الحجم ليصدر الصوت المرغوب.





بعض شركات السيارات تستخدم طرقا مختلفة لبث أصوات محرك صناعية وهو ليس من المحرك بل عبر سماعات المقصورة الداخلية، وهو ما يسمح بالالتزام بقوانين تقليل الضوضاء مع الحفاظ على مستوى متعة السائقين.