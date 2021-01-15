بعد القصف الإسرائيلي.. انفجار غامض يضرب منطقة نفوذ ميليشيات إيرانية شرقي سوريا

هز انفجار منطقة الميادين الواقعة بريف دير الزور شرقي سوريا، والتي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار الذي جرى تحديدًا في قرية الطيبة قرب مدينة الميادين، لكنه أسفر عن تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن المنزل المتضرر كان تنظيم داعش قد استولى عليه إبان سيطرته على المنطقة وحوله إلى مركز تصنيع عبوات ناسفة وألغام.





ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، عمدت خلال الساعات الماضية إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، حيث أعادت الميليشيات الانتشار ضمن مدينة دير الزور بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرقي المحافظة، بعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق آنفة الذكر، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن قسم من المليشيات انتشروا ضمن أحياء سكنية تخوفًا من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، والقسم الآخر انتشروا بمواقع تابعة لهم.





وكان المرصد السوري وثق مقتل ما لا يقل عن 57 شخص، قتلوا جميعًا في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من الجيش السوري وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء “فاطميون”، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.





ففي مدينة دير الزور ومحيطها، قتل 26 شخص، هم 10 من الجيش السوري و4 من “الأمن العسكري” والبقية -أي 12- من الميليشيات الموالية لإيران لا يعلم فيما إذا كان بينهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، قتلوا جميعًا جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، كما تسبب القصف بتدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ.





وفي البوكمال، قتل 16 من المليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية جميعهم، جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات.





أما في الميادين، فقد قتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم 11 من لواء فاطميون من الجنسية الأفغانية والبقية من جنسيات غير سورية لم تعرف هويتهم حتى اللحظة، قتلوا جميعًا جراء ضربتين جويتين استهدفت مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور، وأدى القصف أيضًا إلى تدمير مستودعات ومواقع.



