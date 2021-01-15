ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المفتي: تعدد الزوجات يجب أن يكون لمبرر قوي والأصل واحدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:52 م
المفتي: تعدد الزوجات
المفتي: تعدد الزوجات يجب أن يكون لمبرر قوي والأصل واحدة
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الأصل في مسألة تعدد الزوجات عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر.

وأضاف خلال لقائه على فضائية " صدى البلد" أن الفقهاء والعلماء المعتبرين أنصفوا المرأة امتثالًا وخضوعًا لأوامر الشرع الشريف، فها هم الفقهاء والعلماء يعتمدون على المرأة في العلم والفقه والحديث ويستفيدون من علمها وفقهها كالعالمات من الصحابة والتابعين.

وأوضح المفتي أن المتتبع للنموذج النبوي يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهن، ولعل خير دليل أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.

وأشار المفتي إلى أن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.

واختتم المفتي لقائه بالإجابة عن بعض أسئلة البرنامج الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كسؤال سائل يستفسر عن كون فيروس كورونا عقوبة من الله، فقد أوضح  أن فيروس كورونا ليس عقوبة من الله، ولكنه بمثابة اختبار وابتلاء لنقف مع أنفسنا كي نعود إلى رشدنا ونصحح أخطاءنا. وكذلك ورد سؤال عن حكم إطعام الحيوانات الضالة وهل يعد تقربًا إلى الله؟ وقد أيَّد فضيلته هذا العمل الإنساني مشيدًا بالتجربة الحضارية للمصريين على مر العصور تجاه الحيوانات، فهناك من العلماء والأعيان من أوقف وقفًا لصالح الحيوانات الضالة التي لا مالك لها، فضلًا عن النهي عن ضربها بغرض المزاح أو التعذيب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: تعدد الزوجات جائز بشرط .. تعرف عليه

يزيد الزواج العرفي.. مأذون شرعي يعلق على منع تعدد الزوجات

مبروك عطية: نسبة نجاح الزواج الثاني واحد في المليون.. فيديو

متى يكون الزواج واجباً ومندوباً وحراماً؟ مبروك عطية يجيب.. فيديو

المفتي: فيروس كورونا ليس عقوبة من الله.. والاستبشار بقدوم العام الجديد مطلوب شرعًا

مفتي الجمهورية: 4800 فتوى عن الطلاق شهريا

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف موقف مصطفى محمد بعد إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان

أسابيع قليلة .. الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن علاج كورونا

الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يهدد رئيس سانت إيتيان بالملاحقة القانونية: أمر واحد سينقذك

صحة النواب: توفير لقاحات كورونا في هذا التوقيت

اختفت الباحة وتحدثت نار المدافع.. دولة عربية تشهد شجارا بالأسلحة لنفاد الطعام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد