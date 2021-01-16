صناعه القرار فى الأزمنة الحرجة: المباراة السلوكية

نظرية المباراة السلوكية تركز على تحليلات التفاعلية الاستراتيجية القرارات والسلوك باستخدام أساليب من نظرية المباراة ، الاقتصاد التجريبي ، و علم النفس التجريبي . وتشمل تجارب اختبار الانحرافات من التبسيط نموذجية من النظرية الاقتصادية مثل بديهية الاستقلال وإهمال الإيثار ، الإنصاف ، و الآثار تأطير . كبرنامج بحث فإن الموضوع تم تطويره في العقود الثلاثة الماضية. تركز نظرية المباريات التقليدية على البنية الرياضية للتوازن ، وتميل إلى استخدام الاختيار العقلاني الأساسي الذي يتضمن تعظيم المنفعة . في المقابل ، تركز نظرية المبارات السلوكية على كيف يميل السلوك الفعلي إلى الانحراف عن التنبؤات القياسية: كيف يمكننا شرح هذه الانحرافات ونمذجتها ، وكيف يمكننا عمل تنبؤات أفضل باستخدام نماذج أكثر دقة؟ الخيارات المدروسة في نظرية المباريات السلوكية ليست دائمًا منطقية ولا تمثل دائمًا خيار تعظيم المنفعة. تستخدم نظرية المباره السلوكية التجارب المعملية والميدانية ، وكذلك النمذجة النظرية والحاسوبية. في الآونة الأخيرة، وأساليب من تعلم الآلة التي تم تطبيقها في العمل عند تقاطع الاقتصاد ، علم النفس ، و علم الحاسوب لتحسين كل من التنبؤ وفهم السلوك في المباريات.بدأت نظرية المباره السلوكية مع عمل Allais في عام 1953 والسبرغ في عام 1961. واكتشف العلماء في Allais التناقض والمفارقة ، على التوالي. تظهر المفارقتان أن الاختيارات التي يتخذها المشاركون في المباره لا تعكس الفائدة التي يتوقعون الحصول عليها من اتخاذ تلك الخيارات. في السبعينيات من القرن الماضي ، أظهر عمل فيرنون سميث أن الأسواق الاقتصادية يمكن فحصها تجريبيًا وليس نظريًا فقط. في نفس الوقت ، أجرى العديد من الاقتصاديين تجارب اكتشفت الاختلافات في نماذج صنع القرار التقليدية مثل نظرية الندم ، ونظرية المنظور، والخصم القطعي . أظهرت هذه الاكتشافات أن صانعي القرار الفعليين يأخذون في الاعتبار العديد من العوامل عند اتخاذ الخيارات. على سبيل المثال ، قد يسعى الشخص لتقليل مقدار الندم الذي سيشعر به بعد اتخاذ القرار ويوازن بين خياراته بناءً على مقدار الندم الذي يتوقعه من كل منها. ابتداءً من الثمانينيات من القرن الماضى بدأ المجربون بفحص الظروف التي تسبب الاختلاف عن الاختيار العقلاني . وتم فحص الانذار و المساومة وتأثير العواطف على التوقعات للسلوك الخصم. أحد الأمثلة الأكثر شهرة على المباره الإنذار النهائي هو العرض التلفزيوني Deal or No Deal حيث يتعين على المشاركين اتخاذ قرارات البيع أو الاستمرار في اللعب بناءً على الإنذارات المالية التي قدمها لهم "المصرفي". استكشفت هذه المبارات أيضًا تأثير الثقة على نتائج صنع القرار وسلوك تعظيم المنفعة. تم استخدام ألعاب الموارد المشتركة للاختبار التجريبي لكيفية تأثير التعاون والرغبة الاجتماعية على اختيارات الموضوع. قد يكون أحد الأمثلة الواقعية على المباره الموارد المشتركة هو قرار ضيف الحفلة بأن يأخذ من طبق طعام. لن تتأثر قرارات الضيوف بمدى جوعهم فحسب ، بل ستتأثر أيضًا بكمية الموارد المشتركة فى الطعام ، وما إذا كان الضيف يعتقد أن الآخرين سيحكمون عليهم بسبب تناولهم المزيد. اعتبر المجربون خلال هذه الفترة السلوك الذي لا يزيد المنفعة نتيجة للتفكير الخاطئ للمشارك. وبحلول مطلع القرن الواحد والعشرين قام الاقتصاديون وعلماء النفس بتوسيع هذا البحث من خلال النماذج القائمة على نظرية الاختيار العقلانيتم تكييفها لتعكس تفضيلات صانعي القرار ومحاولة ترشيد الخيارات التي لم تعظم المنفعة.

تستخدم نظرية المبارات التقليدية نماذج نظرية لتحديد الخيار الأكثر فائدة لجميع اللاعبين في المباره . تستخدم نظرية المبارات نظرية الاختيار العقلاني جنبًا إلى جنب مع افتراضات المعرفة العامة للاعبين من أجل التنبؤ بقرارات تعظيم المنفعة. كما يسمح للاعبين بالتنبؤ باستراتيجيات خصومهم. نظرية المبارات التقليدية هي نظرية معيارية في المقام الأول تسعى إلى تحديد القرار العقلاني الذي يجب على اللاعبين اختياره ، ولكنها لا تحاول شرح سبب اتخاذ هذا القرار. العقلانية هي افتراض أساسي لنظرية المباره ، لذلك لا توجد تفسيرات لأشكال مختلفة من القرارات العقلانية أو القرارات غير العقلانية. نظرية المباره السلوكية هي نظرية إيجابية في المقام الأول وليست نظرية معيارية. تسعى النظرية الإيجابية إلى وصف الظواهر بدلًا من وصف الإجراء الصحيح. يجب أن تكون النظريات الإيجابية قابلة للاختبار ويمكن إثبات صحتها أو خطأها. النظرية المعيارية ذاتية وتستند إلى الآراء. لهذا السبب ، لا يمكن إثبات صحة النظريات المعيارية أو خطأها. تحاول نظرية المبارات السلوكية شرح عملية اتخاذ القرار باستخدام البيانات التجريبية. تسمح النظرية باتخاذ قرارات منطقية وغير عقلانية لأن كليهما يتم فحصهما باستخدام تجارب الحياة الواقعية. على وجه التحديد ، تحاول نظرية المبارات السلوكية شرح العوامل التي تؤثر على قرارات العالم الحقيقي. لم يتم استكشاف هذه العوامل في مجال نظرية المبارات التقليدية ، ولكن يمكن افتراضها ومراقبتها باستخدام البيانات التجريبية. تميل النتائج المستخلصة من نظرية المبارات السلوكية إلى أن يكون لها صلاحية خارجية أعلى ويمكن تطبيقها بشكل أفضل على سلوك صنع القرار في العالم الحقيقي.

من المتوقع أن تؤثر المعتقدات حول الأشخاص الآخرين في مباره صنع القرار على قدرتهم على اتخاذ خيارات عقلانية. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي معتقدات الآخرين أيضًا إلى انحراف النتائج التجريبية عن قرارات التوازن وتعظيم المنفعة. في تجربة أجراها Costa-Gomez (2008) ، تم استجواب المشاركين حول معتقداتهم من الدرجة الأولى حول تصرفات خصمهم قبل إكمال سلسلة من المبارات ذات الشكل الطبيعي مع مشاركين آخرين. التزم المشاركون بتوازن جون ناش بنسبة 35٪ فقط من الوقت. علاوة على ذلك ، ذكر المشاركون فقط المعتقدات التي مفادها أن خصومهم سوف يمتثلون لنظرية المباره التقليدية التوازن 15 ٪ من الوقت. هذا يعني أن المشاركين اعتقدوا أن خصومهم سيكونون أقل عقلانية مما كانوا عليه بالفعل. تظهر نتائج هذه الدراسة أن المشاركين لا يختارون إجراء تعظيم المنفعة ويتوقعون من خصومهم أن يفعلوا الشيء نفسه. أيضًا ، تُظهر النتائج أن المشاركين لم يختاروا إجراء تعظيم المنفعة الذي يتوافق مع معتقداتهم حول عمل خصمهم. بينما يعتقد المشاركون أن خصمهم من المرجح أن يتخذ قرارًا معينًا ، إلا أنهم ما زالوا يتخذون القرارات كما لو أن خصمهم كان يختار عشوائيًا.

يعد السلوك الاجتماعي والتعاون مع المشاركين الآخرين عاملين لم يتم تصميمهما في نظرية المبارات التقليدية ، ولكن غالبًا ما يتم رؤيتهما في بيئة تجريبية. تم إهمال تطور الأعراف الاجتماعية في نماذج صنع القرار ، لكن هذه المعايير تؤثر على الطرق التي يتفاعل بها الأشخاص الحقيقيون مع بعضهم البعض ويختارون. أحد الاتجاهات هو أن يكون الشخص متبادلًا قويًا. هذا النوع من الأشخاص يدخل ا المباره مع استعداد للتعاون مع لاعبين آخرين. سيزيدون مستويات تعاونهم استجابة لتعاون اللاعبين الآخرين ويقللون مستويات تعاونهم ، حتى على نفقتهم الخاصة ، لمعاقبة اللاعبين الذين لا يتعاونون. هذا ليس سلوكًا يؤدي إلى تعظيم المردود ، حيث أن المتبادل القوي مستعد لتقليل مردوده من أجل تشجيع التعاون من الآخرين.طورDufwenberg and Kirchsteiger (2004) نموذجًا يعتمد على المعاملة بالمثل يسمى توازن المعاملة بالمثل التسلسلي. يتكيف هذا النموذج مع منطق نظرية المباره التقليدية مع فكرة أن اللاعبين يتبادلون الإجراءات من أجل التعاون. تم استخدام النموذج للتنبؤ بشكل أكثر دقة بالنتائج التجريبية المباره الكلاسيكية مثل معضلة السجينين. كما أنشأ رابين (1993) أيضًا توازنًا للعدالة يقيس تأثير الإيثار على الخيارات. وجد أنه عندما يكون اللاعب إيثارًا للاعب آخر ، فمن المرجح أن يرد اللاعب الثاني هذا الإيثار. هذا بسبب فكرة الإنصاف. أخذ توازنات الإنصاف شكل الحد الأقصى المتبادل ، حيث يختار كلا اللاعبين النتيجة التي تعود بالفائدة على كل منهما ، أو الحد الأدنى المتبادل ، حيث يختار كلا اللاعبين نتيجة تضر بهما أكثر. هذه التوازنات هي أيضًا توازنات ناش ، لكنها تتضمن رغبة المشاركين في التعاون و الممارسه النزيه.

دور الحوافز والعواقب في صنع القرار مثير للاهتمام لمنظري اللعبة السلوكية لأنها تؤثر على السلوك العقلاني. قام Post (2008) بتحليل سلوك المتسابق في الصفقة أو عدم وجود صفقة من أجل الوصول إلى استنتاجات حول اتخاذ القرار عندما تكون المخاطر عالية. شكلت دراسة اختيارات المتسابق استنتاجًا مفاده أنه في لعبة متسلسلة ذات مخاطر عالية ، كانت القرارات تستند إلى النتائج السابقة بدلًا من العقلانية. اللاعبون الذين يواجهون سلسلة متوالية من النتائج الجيدة ، في هذه الحالة يستبعدون الحالات ذات القيمة المنخفضة من اللعب ، أو اللاعبون الذين يواجهون سلسلة متوالية من النتائج السيئة يصبحون أقل نفورًا من المخاطرة. هذا يعني أن اللاعبين الذين يحققون نتائج جيدة بشكل استثنائي أو سيئة للغاية هم أكثر عرضة للمقامرة ومواصلة اللعب من اللاعبين العاديين. كان اللاعبون المحظوظون أو غير المحظوظين مستعدين لرفض العروض التي تزيد عن مائة بالمائة من القيمة المتوقعة لقضيتهم من أجل مواصلة اللعب. يوضح هذا التحول من سلوك تجنب المخاطر إلى سلوك البحث عن المخاطر. تسلط هذه الدراسة الضوء على التحيزات السلوكية التي لا تفسرها نظرية المبارات التقليدية.

تلعب الحوافز والعواقب أيضًا دورًا كبيرًا في الخداع في المبارات . درسGneezy (2005) الخداع باستخدام مباره نقاشية رخيصة. في هذا النوع من اللاعبين ، يتلقى الشخص معلومات حول مدفوعات الخيار أ والخيار ب. ثم يعطي اللاعب الأول توصية للاعب الثاني حول الخيار الذي يجب اتخاذه. يمكن للاعب الأول أن يختار خداع اللاعب الثاني ، ويمكن للاعب الثاني اختيار رفض نصيحة اللاعب. وجدGneezyأن المشاركين كانوا أكثر حساسية لمكاسبهم من الكذب مقارنة بخسارة خصمهم. وجد أيضًا أن المشاركين لم يكونوا أنانيين تمامًا وكانوا مهتمين بمدى خسارة خصومهم من خداعهم ، ولكن هذا التأثير تضاءل مع زيادة مدفوعاتهم. تظهر هذه النتائج أن صانعي القرار يفحصون كلًا من حوافز الكذب وعواقب الكذب من أجل تقرير ما إذا كانوا يكذبون أم لا. بشكل عام ، الناس يكرهون الكذب ، لكنهم يميلون إلى تجاهل العواقب عند إعطائهم الحوافز المناسبة. استخدم وانج (2009) أيضًا مباره نقاش رخيصة لدراسة الخداع لدى المشاركين مع وجود حافز للخداع. وباستخدام تتبع العين ، وجد أن المشاركين الذين تلقوا معلومات حول المكافآت ركزوا على مردودهم الخاص مرتين أكثر من خصومهم. هذا يشير إلى الحد الأدنى من التفكير الاستراتيجي. علاوة على ذلك ، اتسعت حدقات المشاركين عندما أرسلوا رسالة خادعة ، واتسعوا أكثر عند قول كذبة أكبر. من خلال هذه الإشارات الجسدية ، استنتج وانغ أن الخداع صعب معرفيًا. تظهر هذه النتائج أن عوامل مثل الحوافز والعواقب والخداع يمكن أن تخلق قرارات غير عقلانية وتؤثر على طريقة سير المبارات .



